Lautstarker Auftakt für Stadtfest in Zöblitz

Ein einfacher Schalter-Klick hat am Samstagmittag im wahrsten Sinne des Wortes den Startschuss für eine Festwoche gegeben, die in Zöblitz aus Anlass der Ersterwähnung der Stadt gefeiert wird.

Es war kurz nach 13 Uhr am Samstagmittag, als drei mächtige Böllerschläge über den Markt der Serpentinsteinstadt schallten. Mitglieder der Zöblitzer Schießgesellschaft hatten diese per Knopfdruck elektrisch gezündet und damit die einwöchige Feier der Ersterwähnung von Zöblitz gestartet. In Erinnerung daran fuhren danach Markgraf...