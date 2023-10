Leipziger versetzt Grundschüler in Kühnhaide in einen Tanzrausch

In der Turnhalle der Grundschule herrschte am Donnerstag Disco-Atmosphäre. Im Mittelpunkt stand dabei Spaß an Bewegung.

Tanzen stand am Donnerstag auf dem Stundenplan der Schüler der Kühnhaidner Grundschule. Tanzpädagoge Michael Hirschel aus Leipzig, der die Schule zum wiederholten Male besuchte, studierte mit den 86 Kindern und fünf Lehrern ein besonderes Tanzprogramm ein. Und die Kombination aus Musik, witziger Moderation und spielerischen Tänzen kam bei den...