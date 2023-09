Letzte Möglichkeit zur Besichtigung in Marienberger Baldauf-Fabrik

Bald werden die Mieter einziehen. Deshalb kann die einstige Metallknopffabrik jetzt letztmals besucht werden.

Die Stadtwerke Marienberg laden zum Tag des offenen Denkmals am 10. September von 10 bis 17 Uhr in die ehemalige Baldauf-Fabrik ein. Anfang 2024 werden die Mieter in die dortigen Wohnungen einziehen, deshalb ist dies die finale Denkmalschau, heißt es in der Ankündigung.