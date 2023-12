Marienberg: Bergparade und „Offene Höfe“ stehen an

Aufgrund der beiden Veranstaltungen kommt es am Wochenende zu Verkehrsraumeinschränkungen und Umleitungen.

Aufgrund der Aktion „Offene Höfe im Advent“ und der Großen Bergparade in Marienberg am Wochenende kommt es zu Verkehrsraumeinschränkungen. Am Sonnabend wird anlässlich der „Offenen Höfe“ der Marktring in der Zeit von 15 bis 19 Uhr gesperrt, so die Stadtverwaltung. Der Parkplatz auf dem Markt kann während diesem Zeitraum nicht genutzt...