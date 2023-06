Marienberg: Einbahnstraßenregelung wird umgekehrt

Aufgrund von Reparaturarbeiten an Schieberkreuzen im Bereich der Töpferstraße und Katharinenstraße in Höhe der Bäckerei Graupner in Marienberg wird die Einbahnstraßenregelung auf der Katharinenstraße ab dem kommenden Montag umgekehrt. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Marienberg betrifft das den Abschnitt zwischen der Wolkensteiner...