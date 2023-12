Marienberg: Einbrecher haben es auf Garagen abgesehen

Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Garagenkomplexe in Marienberg sind das Ziel von Einbrechern gewesen. In der Reitzenhainer Straße brachen laut Polizei Unbekannte die Tore zu zwei Garagen auf und stahlen aus einer eine Lautsprecherbox im Wert von etwa 1000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Tore von acht Garagen wurden in einem Komplex in der...