Marienberg: Fördern Grabungen zutage, was die Stadtbrände vernichtet haben?

Am künftigen Standort des Welterbezentrums sind Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie auf Spurensuche. Von ihren Funden hängt ab, inwieweit der weitere Zeitplan gehalten werden kann.

André Schindler schüttelt mit dem Kopf. Nein, so richtig weiß er nicht, was ihn und seine Kollegen im Hinterhof der Gebäude Markt 5/6 in Marienberg erwartet. „Es gibt nur einige wenige alte Pläne, ansonsten liegt für dieses Areal nichts Schriftliches vor“, erklärt der Grabungstechniker vom Landesamt für Archäologie (LfA) Sachsen, der...