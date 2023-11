Marienberg-Gebirge: Einbrecher dringen in Lagerhalle ein und durchsuchen Geschäftsräume

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Auch Bargeld wurde entwendet.

Marienberg.

In der Nacht zu Samstag haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in zwei Lagerhallen im Marienberger Ortsteil Gebirge verschafft. Anschließend gelangten sie laut Polizeidirektion Chemnitz auch in die Geschäftsräume des Unternehmens und durchsuchten diese. Dabei haben die Täter zum Teil gewaltsam verschiedene Behältnisse geöffnet. Die Tat soll sich im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Freitag und 7.45 Uhr am Sonnabend abgespielt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde dabei Bargeld in noch nicht abschließend bezifferter Höhe gestohlen. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden ist dagegen schon geschätzt worden. Er beläuft sich auf annähernd 15.000 Euro, teilt die Chemnitzer Direktion mit. (mik)