Marienberg: Handy-Alarm informiert Pedelec-Besitzer über Diebstahl

Per Handy-Alarm ist der Besitzer (49) eines mehrere Tausend Euro teuren Pedelec Haibike am Montag über dessen Diebstahl informiert worden. Das Rad hatte er gesichert im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Zschopauer Straße in Marienberg abgestellt. Er verfolgte anhand der Ortungssignale den mutmaßlichen Dieb und traf auf den Unbekannten nahe...