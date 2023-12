Marienberg: Nach Drohung Trebra-Oberschule und Kita „Knirpsenhaus“ geschlossen

Die Polizei hält sich mit Details zur Tat weiterhin bedeckt. Obwohl es angeblich keine Bombendrohung war, ist ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz gekommen.

Polizisten statt Schüler sind am Montag in der Heinrich-von-Trebra-Oberschule auf dem Mühlberg in Marienberg ein- und ausgegangen. Eine Drohung gegen die Einrichtung war der Grund. „Eingegangen ist sie bereits am Sonntagabend auf elektronischem Weg“, erklärt Schulleiterin Norma Grube.