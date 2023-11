Marienberg: Skilift am Galgenberg öffnet am Wochenende

Betreiber bezeichnet Bedingungen als sehr gut. Die Schneeauflage beträgt rund 40 Zentimeter.

Es ist soweit. Am Samstag soll am Galgenberg in Marienberg der Startschuss für die neue Skisaison gegeben werden. Das Team um Lothar Albrecht hat bereits am vergangenen Wochenende erstmals den Schnee auf dem Lifthang gewalzt, sodass der Untergrund schon ziemlich hart ist. Letzte Präparierungsarbeiten vor dem Auftakt sollen am Freitag erfolgen....