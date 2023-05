Marienberg: Stadtwerke hängen Vogel-Attrappen auf

Die Stadtwerke Marienberg haben vor den Balkonen in der Paul-Roitzsch-Straße mehrere Vogel-Attrappen an einer Metallstange aufgehängt, um Spechte zu vertreiben. In der Vergangenheit habe man damit gute Erfahrungen gemacht, sagt Lisa-Maria Schöne, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke Marienberg. "Solange die Vogel-Attrappen...