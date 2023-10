Marienberg: Unbekannte brechen in mehr als 20 Kellerparzellen und Partyraum ein

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Unbekannte haben sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Straße Am Mühlberg in Marienberg zunächst Zutritt in ein Mehrfamilienhaus verschafft. Anschließend begaben sie sich in den Kellerbereich und brachen dort insgesamt 21 Parzellen sowie die Tür eines Partyraumes auf, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Nach dem...