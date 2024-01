Marienberg: Zwei Einbrüche in einer Nacht – War es derselbe Täter?

Beim Abtransport eines Tresors aus einem Restaurant wird der Einbrecher überrascht. Dabei fällt ihm die Beute vom „Fluchtfahrzeug“ – einem Schlitten.

In eine Apotheke und ein Restaurant am Markt in Marienberg ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Das meldete die Polizei am Samstagmittag. Ob die zwei Einbrüche auf das Konto desselben Täters gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, heißt es aus der Polizeidirektion Chemnitz.