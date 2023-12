Markus Füchtner und sein Mininussknacker Wilhelm: Für das Seiffener Duo stehen schon die nächsten Fernsehauftritte an

„Gänsehaut pur“, so beschreibt Markus Füchtner seinen jüngsten Auftritt in der MDR-Sendung „Riverboat.“ Nun wurde 42-Jährige von Florian Silbereisen eingeladen. Und damit nicht genug.

Markus Füchtner schaut in seiner Werkstatt in Seiffen ungläubig auf die Fanpost, die vor ihm liegt. Das sei doch völlig verrückt, sagt er schließlich. Er sei doch kein Prominenter oder so, sondern nur ein normaler Typ. Dass Menschen ihn anschreiben und ihn nach seinem jüngsten Fernsehauftritt um Autogramme bitten, damit habe er nicht...