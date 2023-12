Vom Weltraum in die Antarktis: Schickt Markus Füchtner seinen Seiffener Nussknacker Wilhelm bald ins ewige Eis?

Der Mininussknacker ist gerade erst nach Seiffen zurückgekehrt. Doch im Erzgebirge soll er nicht bleiben. Denn Kunsthandwerker Markus Füchtner plant bereits seinen nächsten Coup.

Er war bereits im Amazonasgebiet, auf dem Machu Picchu in Peru und zuletzt sogar mit Esa-Astronaut Matthias Maurer in der Internationalen Raumstation: Mininussknacker Wilhelm. Doch zu Ende sei die Reise der kleinen Holzkunstfigur aus dem Erzgebirge damit noch lange nicht, sagt Markus Füchtner, in dessen Seiffener Werkstatt Wilhelm einst...