Mehr Tiefkühlware, weniger frisch gekochtes Essen für Olbernhauer Schüler: Stadt verhandelt bereits mit externem Anbieter

Die Schulküche ist in Olbernhau seit Jahrzehnten eine Institution. Täglich gehen bis zu 800 Essensportionen an Schulen, an Kindergärten und selbst an Pflegeeinrichtungen raus, vom Milchreis bis zur Roulade. Das Besondere: Es wird frisch gekocht. Allerdings könnte sich das nun ändern, zumindest für einen Teil der Gerichte. Denn die Stadt will...