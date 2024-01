Nach Einkauf im Erzgebirge: Mountainbike für mehrere Tausend Euro weg

Nach einem Vorfall am Sonnabend vor einem Discounter in Marienberg ermittelt die Polizei wegen Diebstahls. Sie hofft auch auf Zeugen.

Ein Mountainbike im Wert von rund 4600 Euro ist nach Polizeiangaben am Sonnabendmorgen vor einem Discounter an der Reitzeinhainer Straße in Marienberg gestohlen worden. Während der Besitzer einkaufen war, zerschnitt der Täter demnach das Seilschloss des am Eingangsbereich in einem Fahrradständer angeschlossenen „Simplon Cirex“....