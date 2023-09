Nach Unfall bei Forchheim Straße über vier Stunden gesperrt

Ein Sattelzug war in den angrenzenden Graben gekippt und mit dem Führerhaus gegen einen Baum gestoßen. Was passierte mit dem Fahrer?

Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen kurz nach 11 Uhr in Forchheim gekommen. Der 20-jährige Fahrer eines Sattelzuges MAN (Güllefahrzeug) war die Lippersdorfer Straße aus Richtung Forchheim in Richtung Lippersdorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Forchheim kippte das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links um. In der weiteren Folge...