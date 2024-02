Närrische Nachlese im Erzgebirge: Narren pfeifen in Marienberg auf den Aschermittwoch

Karnevalisten aus der Region haben noch einmal ausgiebig Fasching gefeiert: dieses Mal ganz unter sich. Nun ist aber endgültig Schluss – jedenfalls bis zum 11. November.

Eigentlich endet die Faschingszeit am Aschermittwoch. Eigentlich. Aber in Marienberg ist es am Samstagabend in der Stadthalle in Sachen Fasching noch einmal ordentlich zur Sache gegangen. Die Narren der Region haben sich dort zu ihrem alljährlichen Kreisfasching getroffen. Dabei handelt es sich um ein Relikt aus DDR-Zeiten, welches 1984 erstmals...