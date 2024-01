Neue Praxis für Logopädie in Marienberg eröffnet

Seit Anfang des Jahres gibt es in Marienberg eine neue Praxis für Logopädie und Legasthenie. Das Besondere: Die Probleme der Patienten werden dabei ganzheitlich betrachtet.

In den Räumen der ehemaligen Arztpraxis von Dr. Mikulcak herrscht wieder Leben. Seit Januar betreibt Martina Böttrich in dem Gebäude direkt an der Äußeren Wolkensteiner Straßein Marienberg eine Praxis für Logopädie und Legasthenie. Die 38-Jährige erfüllt sich damit einen lange ersehnten Traum. Über ein halbes Jahr haben die...