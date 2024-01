Neujahrsschmieden in Lauta: Besucher lassen Beile, Äxte und Hacken auf Vordermann bringen

Zum Jahresauftakt wird auf dem Areal des Pferdegöpels in Lauta traditionell geschmiedet. Am Samstag formte erstmals ein Schmiedemeister aus der Niederlausitz glühendes Eisen.

Mit dem Neujahrsschmieden ist am Samstag in der Bergschmiede auf dem Rudolphschacht im Marienberger Ortsteil Lauta das neue Jahr offiziell eingeläutet worden. Es war die bereits fünfzehnte Auflage. Einst wurde in dem heutigen Museum das Gezähe, das Werkzeug der Bergleute, in Ordnung gehalten beziehungsweise neues hergestellt.