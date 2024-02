Notfallgerät im Ortszentrum: Defibrillator macht Seiffen herzsicher

Im Falle eines Herzstillstands kann jede Minute entscheiden. Durch das Gerät wird die Sicherheit für Einwohner und Touristen erhöht.

Auf Initiative der Stiftung Walter K. Werner ist jetzt in Seiffen ein erster Defibrillator (AED), mit dem Herzrhythmusstörungen durch Abgabe von Stromstößen behandelt werden können, in Betrieb genommen worden. Der AED befindet sich in der örtlichen Filiale der Volksbank und ist rund um die Uhr zugänglich. An den Kosten für das Gerät in...