Olbernhau löscht symbolisch die Lichter

Seit 2017 wird das „Ausblasen“ der Lichter am 2. Februar in Olbernhau mit einem kleinen Fest begangen.

Unter dem Motto „... und jetzt blasen wir die Lichter aus“ ist am Freitagabend mit einer Veranstaltung auf dem Markt die Weihnachtszeit in der Stadt symbolisch beendet worden. Punkt 18 Uhr wurde am 40. Tag nach Heiligabend und nach dem Kommando „Licht aus!“ von Olbernhaus Bürgermeister Jörg Klaffenbach die Weihnachtsbeleuchtung...