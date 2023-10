Olbernhau plant Neuauflage der Sieben-Täler-Wanderung

Für die Wandersaison 2024 stehen die ersten Themen und Termine fest. Die Stadt konnte auch eine neue Wanderleiterin gewinnen – und zieht eine gemischte Bilanz für 2023

Nach der Saison ist vor der Saison: Nachdem die Wandersaison in Olbernhau mit der Weitwanderung am 21. Oktober zu Ende gegangen ist, wird am Plan für 2024 gearbeitet. „Die Termine stehen“, sagte Udo Brückner, Regiebetrieb Kultur und Tourismus der Stadt. Und auch für die Ziele gebe es bereits einen groben Plan. So soll es eine Neuauflage der...