Olbernhau: Polizei nimmt 60-Jährigen in Gewahrsam

Die Beamten haben mehrere Anzeigen gegen den Tatverdächtigen gefertigt, unter anderem wegen versuchten Diebstahls.

Polizisten haben am Donnerstag in Olbernhau einen 60-Jährigen in Gewahrsam genommen und Anzeigen gegen den deutschen Staatsangehörigen gefertigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er aus einer Auslage im Außenbereich eines Geschäfts ein Hemd im Wert von rund 60 Euro genommen und eingesteckt. Ein Angestellter sprach den mutmaßlichen Dieb...