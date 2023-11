Olbernhauer Terrorverdächtiger bekam Audienz im russischen Generalkonsulat in Leipzig

Einen Tag vorm Gespräch, um russische Hilfe für seine „Widerstandsgruppe“ zu erbitten, klickten bei Frank R. die Handschellen. Der Bundesgerichtshof sieht die U-Haft weiter als gerechtfertigt.

Hofften die beiden Olbernhauer Terrorbeschuldigten, die man vor einem Jahr im Zuge bundesweiter Großrazzien gegen die Reichsbürger-Umstürzlergruppe „Patriotische Union“ festnahm, darauf, dass russische Truppen auch in Deutschland einmarschieren? Das immerhin deutet die Korrespondenz an, die der Beschuldigte Christian W. in einem...