Oldtimerland Erzgebirge: Liebhaber können motorisierte Raritäten gleich auf drei Treffen bestaunen

Die Bandbreite der zur Schau gestellten Kfz-Veteranen reicht von Mopeds über Motorräder und Pkw bis hin zu Nutzfahrzeugen. Tragisch: Ausfahrt beim Simsontreffen wird von Unfall überschattet.

Von wegen das geliebte Blech in Samt und Seide packen. Die in der Region existierenden Oldtimer müssen in diesem Jahr einiges über sich ergehen lassen. Gefühlt folgt im Erzgebirge seit Monaten ein Oldtimertreffen dem anderen. An diesem Wochenende hatten die Liebhaber alter Autos und Motorräder die Möglichkeit, gleich drei dieser...