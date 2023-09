Paukenschlag: Bahnstrecke Pockau-Marienberg verlässt Abstellgleis

Die Trasse hat den nächsten Schritt Richtung Reaktivierung genommen. Sie verfügt laut Sächsischem Verkehrsministerium über die meisten Potentiale. Nun gilt es, auch noch die letzte Hürde zu nehmen.

Es ist fast exakt zwei Jahre her, als Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig in Chemnitz eine Art Basisgutachten vorgestellt hat, in dem 22 potenziell zu aktivierende sächsische Bahnstrecken untersucht wurden. Die Trasse von Pockau nach Marienberg war dabei. Ihr wurden damals aussichtsreiche Chancen zugesprochen. Diese haben sich jetzt deutlich...