Pockau: Bahnübergang wird instand gesetzt

S 224 ist ab 23. Oktober gesperrt.

Aufgrund der Instandsetzung des Bahnübergangs auf der Marienberger Straße (Staatsstraße 224) in Pockau muss diese in der Zeit vom 23. Oktober bis voraussichtlich zum 3. November für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist in beiden Fahrtrichtungen über Olbernhau ausgewiesen, heißt es in einer Mitteilung. Informationen...