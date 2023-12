Polizisten finden in Olbernhau Schreckschusswaffe und verbotene Böller

Die Beamten waren von Anwohnern wegen mehrerer gezündeter Böller gerufen worden.

Weil sich Anwohner über mehrere gezündete Böller im Bereich der Grünthaler Straße in Olbernhau beschwert hatten, überprüften Polizisten am Sonntag kurz nach 23 Uhr den Bereich. In diesem Zusammenhang kontrollierten sie in der Lindenstraße einen VW (Fahrer: 18). Sie fanden in dem Fahrzeug neben einer Schreckschusswaffe auch verschiedene...