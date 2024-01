Pro und Kontra: Ein Räuchermann, der nicht qualmt und trotzdem dampft

Die Olbernhauer Firma Saico hat Räuchermännchen ohne Räucherkerzen entwickelt. Joseph Wenzel und Georg Müller sind geteilter Meinung.

Pro: Eine Chance geben

Die neue Technologie vergrößert die Teilhabe am erzgebirgischen Brauchtum, sagt Joseph Wenzel.

Seien wir schon zu Beginn ehrlich: Die von der Firma Saico auf der Messe vorgestellten Räuchermännchen werden nicht unbedingt das Herz eines alteingesessenen Liebhabers der erzgebirgischen Volkskunst erwärmen. Das müssen die Figuren aus Olbernhau aber auch gar nicht. Denn die elektronisch qualmenden Männel sind nicht als Ersatz für eine Jahrhunderte alte Tradition gedacht, sondern viel mehr als ein zusätzliches Kapitel in dieser Geschichte. Denn der technische Fortschritt ermöglicht es mittlerweile nicht nur, dem qualmenden Gesellen die Risiken zu nehmen - besonders für Kinder. Darüber hinaus haben nun Menschen, die bisher aufgrund von Unverträglichkeiten, Allergien oder Atembeschwerden vom Brauchtum der rauchenden Figuren ausgeschlossen waren, eine Chance zur Teilhabe bekommen. Diese Chance sollte auch den elektronisch dampfenden Gesellen gegeben werden. Denn die Bedeutung dieser Holzfiguren ist gerade bei uns im Erzgebirge immens. So machte der ebenfalls in Olbernhau wirkende Mundartdichter Erich Lang einst in seinem Raachermannel-Lied die gleichnamige Figur immerhin zum Vermittler des Himmelsfriedens. Und dieser Himmelsfrieden sollte nicht nur den Puristen unser erzgebirgischen Volkskunst vorbehalten bleiben. (jwen)

Kontra: "Dr Wasserdampf steigt an dr Deck nauf"? - schwer vorstellbar

Die ein Wasser-Duft-Gemisch verdampfenden Räuchermänner werden es im Erzgebirge wohl eher schwer haben, findet Georg Müller. Denn mit erzgebirgischer Tradition haben sie nicht mehr viel zu tun.

So ziemlich jeder Erzgebirger kennt das Raachermannel-Lied. Darin heißt es "un dr Raach steigt an dr Deck nauf" und eben nicht "dr Wasserdampf steigt an dr Deck nauf". Mag sein, dass Räuchermänner, die ein Wasser-Duft-Gemisch verdampfen, besser für die Gesundheit sind. Aber was haben sie noch mit der erzgebirgischen Tradition zu tun? Ungewöhnliche Ideen sind ja schön und gut, hier geht die Innovation aber ein ganzes Stück zu weit. Ein Räucherkerzchen anzuzünden, das hat etwas heimeliges, etwas einfaches. Es hat etwas von dem Leben, wie es einst von den Männelmachern geführt wurde. Per Schalter ein Wasser-Duft-Gemisch aus einem kleinen Tank mit elektronischer Mikrotechnik per Ultraschallzerstäuber und Minigebläse zu verdampfen, das hat etwas ungemütliches, etwas kompliziertes. Es hat etwas von jener Schnelllebigkeit, die der Adventszeit das Besondere nimmt. Im Erzgebirge wird es die Erfindung demnach wohl eher schwer haben. Nicht wenige werden sagen, sie ist vor allem etwas für Uhiessche, beziehungsweise für Menschen in Städten wie Berlin oder Hamburg. Wer sich nicht sonderlich mit der erzgebirgischen Tradition verbunden fühlt, wird den dampfenden Räuchermännern vermutlich deutlich offener gegenüber stehen. (geom)