Reitzenhain: Schleuser setzt Fahrzeug mit 22 Menschen in den Straßengraben und flüchtet

Bei einer Fahrzeugkontrolle durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Samstagmorgen in Reitzenhain hat der Fahrer eines ungarischen Kleintransporter die Flucht ergriffen. Zuvor war er bei einem misslungenen Ausweichmanöver aus dem Fahrzeug gesprungen, das führerlos im Straßengraben landete. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in...