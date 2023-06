Rübenau: Ein Kabel sorgt für zwei Stromausfälle

Zweimal Stromausfall innerhalb von zwei Tagen und das auch noch für jeweils mehrere Stunden am Abend hat es am Mittwoch und Freitag der vergangenen Woche in Rübenau, Pobershau, Kühnhaide sowie teilweise Marienberg gegeben. In der Spitze sind davon circa 770 Kunden betroffen gewesen, erklärt David Köster, Pressesprecher der Mitteldeutschen...