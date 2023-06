Satzung: Scheune brennt komplett nieder

Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, der am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zum Brand einer Scheune an der Satzunger Hauptstraße in Satzung geführt hat. Sie wurde als Werkstatt und Lager für Gartengeräte genutzt. Die Scheune brannte vollständig nieder. Ein Übergreifen des Feuers auf eine weitere Scheune sowie ein rund 40 Meter entfernt...