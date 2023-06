Seiffen: Anton-Günther-Chor hat neuen musikalischen Leiter

Mit einem Missverständnis begann das Interview mit Anton Günther - oder besser gesagt der Chat mit der Künstlichen Intelligenz, die "Freie Presse" bat, in dessen Namen zu antworten. Dann entwickelte sich ein erstaunlich flüssiges Frage-Antwort-Stück um verschiedenste Themen wie: Wo hielt sich Günther am liebsten auf? Wäre er in den Urlaub gefahren? Was würde er vom FC Erzgebirge Aue und von Stereoact-Remixen seiner Lieder halten? Und nicht nur das: Der KI-Erzgebirger schrieb auch ein neues Mundart-Gedicht.