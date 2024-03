Sie war die erste Frau in der Saigerhüttenknappschaft Olbernhau

1995 zog sich Elvira Kreher erstmals das Habit an und nahm am Partnerschaftstreffen in Stadtbergen teil. Mittlerweile hat sie rund 350 Aufzüge absolviert.

Aus Anlass der Wiedergründung der Saigerhüttenknappschaft und der Aufstellung des Musikkorps der Stadt Olbernhau in den Trachten von 1831 vor 30 Jahren findet am 8. März ein Konzert mit Fastnachtsschicht statt. Mit dabei ist auch Elvira Kreher. Die heute 77-Jährige war die erste Frau in der Knappschaft.