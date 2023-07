Simson-Fahrer bei Unfall in Marienberg leicht verletzt

Der 17-jährige Fahrer eines Mopeds der Marke Simson hat sich am Sonnabend bei einem Unfall in Marienberg leicht verletzt. Laut Polizei waren Beamte gegen 11 Uhr auf der Straße Am Abrahamschacht aus Richtung Lauta kommend in Richtung Marienberg unterwegs. Sie wollten das entgegenkommende Moped kontrollieren. Dessen Fahrer kam dabei offenbar beim...