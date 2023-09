Spielzeugmuseum Seiffen soll zum Kino werden

Popcorn, Eis, Leinwände: In dem Museum kommen am Freitag Kinogänger auf ihre Kosten. Gezeigt werden Beiträge mit Bezug zum Spielzeugdorf. Auch ein bekannter Seiffener ist zu sehen: als Baby.

Es wird Popcorn geben, Eis ebenso. Und natürlich dürfen Hotdogs sowie diverse Softdrinks nicht fehlen. Leinwände werden aufgebaut, Sitzgelegenheiten aufgestellt. Kurzum: Am Freitagabend verwandelt sich das Spielzeugmuseum in Seiffen in ein Kino. Denn anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Museums will der Förderverein ab 19 Uhr alte...