Streit um Absperrzaun an der Talsperre Dörnthal: Ist es eine Retourkutsche der Landestalsperrenverwaltung?

Die Stadt Olbernhau verzeichnet massive Beschwerden. Denn Anwohner und Touristen können nicht mehr um den Kunstteich wandern. Doch der Freistaat rechtfertigt den Zaun und will an ihm festhalten.

Die Staumauer ist saniert, das Wasser zurückgekehrt. Herrscht also wieder Idylle am Kunstteich in Dörnthal? Leider nein, sagt Anwohner Gerd Eilzer. Nach den Diskussionen um die Bäume, die Anfang des Jahres an der Talsperre gefällt wurden, gebe es nun neuen Ärger – in Form eines Absperrzaunes.