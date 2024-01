Trotz Protesten und vereinzelt geschlossener Geschäfte: Im Erzgebirge keine Engpässe im Einzelhandel

Auch nach zahlreichen Blockaden haben viele Märkte in der Region geöffnet. Vorgezogene Lieferungen und Personaleinsatz aus der Umgebung verhinderten Lücken.

Auf dem Marienberger Markt haben am Montagmittag Traktoren und schweres Gerät das Bild dominiert. In unmittelbarer Nähe der protestierenden Landwirte und Spediteure zeigten sich indes die Folgen der angekündigten Blockaden. Während im Café der Annaberger Backwaren die Auslagen gut gefüllt waren, hing an der benachbarten Fleischerei Haustein...