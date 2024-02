Upcycling als Überlebensstrategie: Ausstellung in Olbernhau zeigt Kriegsschrott als Gebrauchsgegenstand

Notsituationen können in kürzester Zeit zu kreativen Höchstleistungen führen. Eine bis September im Olbernhauer Stadtmuseum zu sehende Ausstellung dokumentiert jetzt diesen Einfallsreichtum.

Dass Not erfinderisch macht, ist bekannt. Speziell nach den beiden Weltkriegen waren in der Bevölkerung die Not und der Bedarf an Dingen des alltäglichen Gebrauchs so groß, dass aus Militärmaterialien, die verfügbar waren, zivil nutzbare Gegenstände entstanden. Diesen Objekten, die ursprünglich für Kampf und Zerstörung gebaut worden sind,...