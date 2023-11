Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge

Bei Marienberg hat es am späten Dienstagnachmittag gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Marienberg verletzt worden. Dieser ereignete sich am späten Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 171. Der Polizei zufolge befand sich ein 51-Jähriger mit einem Ford auf dem Siedlerweg. Kurz nach 17 Uhr wollte er mit dem Pkw nach rechts auf die Äußere Wolkensteiner Straße, die Bundesstraße 171, in...