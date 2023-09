Weihnachtsbäume: Welche Preise sind dieses Jahr im Erzgebirge zu erwarten?

Hierzulande gehört der Weihnachtsbaum zur Tradition wie das Kunsthandwerk. Ob er selbst geschlagen oder gekauft wird, jeder Baum hat seinen Preis. Beeinflusst wird dieser auch vom Wetter.

Der Weihnachtsbaum gehört im Erzgebirge in jede Wohnung. Am beliebtesten ist die Nordmanntanne mit fast 80 Prozent aller verkauften Bäume, sagt Christian Mai, Vorstandsmitglied des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger. Bleibt das auch in diesem Jahr so, denn aufgrund der allgemeinen Verteuerung der Lebenshaltungskosten spielt am Ende...