Zöblitz: Millionenschweres Geschenk zum Vereins- und Stadionjubiläum

Für den VfB geht mit dem neuen Vereins- und Funktionsgebäude ein Traum in Erfüllung. Für die Stadt Marienberg war die Bauphase manchmal eher ein Albtraum, berichtete der Oberbürgermeister.

Der VfB Zöblitz ist am Donnerstagabend in seine Festwoche gestartet. Bis zum 3. September werden in der Serpentinsteinstadt 100 Jahre Fußball und 60 Jahre Stadion gefeiert. Oberbürgermeister André Heinrich hatte zu diesem Anlass ein millionenschweres Geschenk „mitgebracht“ – das neugestaltete Vereins- und Funktionsgebäude. Nach rund...