55 Traktoren und Trucks blockieren in Schwarzenberg drei wichtige Kreuzungen

Eine Blockade hat es am Freitagmorgen in Schwarzenberg gegeben. Sie ging friedlich und ohne Zwischenfälle über die Bühne. Die meisten Bürger haben Verständnis für den Protest. Doch nicht nur für Busse und Rettungsfahrzeuge sollten künftig Ausnahmen gelten.

5.30 Uhr dröhnen Hupen zahlreicher Traktoren und Brummis lautstark durch Schwarzenberg. Kurz darauf kommt der Verkehr in Schwarzenberg de facto für kurze Zeit zum Erliegen, denn die großen Fahrzeuge stellen drei große Kreuzungen in der Stadt zu: Die Zufahrten zum Kreisverkehr am Viadukt, die Kreuzung auf der B 101 am Abzweig in Richtung...