Am Einstieg zur Loipe am Oberbecken Markersbach öffnet die Einkehr wieder

Skifahrer, Mountainbiker, Wanderer und Skater können sich freuen: Am Einstieg zur Hundsmartertrasse am Oberbecken in Markersbach öffnet nun wieder die Einkehr. Doch das ist längst nicht alles.

Es ist alles startklar für die geplante Wiedereröffnung der „Hundsmartereinkehr“ in Markersbach. Eine Nachricht, die vor allem Skiläufer, Wanderer und Mountainbiker freuen dürfte. Denn die kleine Gaststätte am Fuße des Oberbeckens vom Pumpspeicherwerk Markersbach befindet sich unmittelbar am Einstieg in die Loipe der Hundsmartertrasse,... Es ist alles startklar für die geplante Wiedereröffnung der „Hundsmartereinkehr“ in Markersbach. Eine Nachricht, die vor allem Skiläufer, Wanderer und Mountainbiker freuen dürfte. Denn die kleine Gaststätte am Fuße des Oberbeckens vom Pumpspeicherwerk Markersbach befindet sich unmittelbar am Einstieg in die Loipe der Hundsmartertrasse,...