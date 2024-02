Angriff auf Jugendliche in Schwarzenberg

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich in der Nacht zum Freitag ereignete.

Schwarzenberg.

Zwei junge Männer (beide 17) und eine Jugendliche (14) haben in der Nacht zum Freitag Aufkleber von Laternen in der Schwarzenberger Straße der Einheit entfernt. Nachdem sie von einem Anwohner beobachtet und angesprochen wurden, entfernten sie sich, um kurz danach zurück zu kehren. Zwei Männer folgten ihnen und sprachen sie am Baumarkt an. Einer trat und schlug einen der 17-Jährigen, der zweite Täter versprühte Pfefferspray, wodurch beide 17-Jährigen leicht verletzt wurden. Die Geschädigten rannten anschließend weg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Revier Aue unter 03771 120 zu melden. (mb)