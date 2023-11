Antifa demonstriert im Erzgebirge: Marsch durch Johanngeorgenstadt geplant

Rund 300 Teilnehmer aus dem linken Lager wollen am Samstag in Johanngeorgenstadt an den NSU-Terror erinnern. Am Nachmittag gibt es einen Marsch durch die Stadt mit mehreren Kundgebungen.

Antifa-Gruppen aus Sachsen und Berlin werden am Samstag in Johanngeorgenstadt erwartet. Mit einer Demonstration soll an die NSU-Morde erinnert werden. Vor zwölf Jahren waren die Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aufgeflogen. Sie hatten zehn Menschen ermordet, 43 Mordversuche und drei Sprengstoffanschläge verübt.... Antifa-Gruppen aus Sachsen und Berlin werden am Samstag in Johanngeorgenstadt erwartet. Mit einer Demonstration soll an die NSU-Morde erinnert werden. Vor zwölf Jahren waren die Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aufgeflogen. Sie hatten zehn Menschen ermordet, 43 Mordversuche und drei Sprengstoffanschläge verübt....