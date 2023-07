Bademeister von Markersbach stemmt 30. Saison: „Ich spüre, der Akku ist leer“

Heute in einem Jahr soll Schluss sein. Mit dann 64 Jahren will der langjährige Schwimmbadchef von Markersbach in Rente gehen. Damit endet eine Familientradition. Doch die Sorge um den Fortbestand der Bäderlandschaft treibt ihn um.

Wer Steffen Weiß, den Bademeister vom Freibad Markersbach, kennt, der weiß, zum einen ist er immer da, zum anderen macht er alles möglich. Doch seit einigen Monaten ist etwas anders. Der 63-Jährige wirkt in sich gekehrt, nachdenklich, sein spitzbübisches Lächeln ist seltener geworden. Der Mann, der von der Sonne stets schön gebräunt...